Презентация смартфона состоится 31 марта

Apple представит миру свой новый девайс весной 2020 г. – в продажу он поступит уже 3 апреля. Особенностью телефона, который получит название iPhone SE 2 или iPhone 9, станет его цена – он будет стоить дешевле последней модели iPhone 11. Об этом рассказали источники, близкие к производству смартфонов.

Как пишет немецкий портал iPhone-Ticker, компания не в первый раз проведет презентацию весной. Например, в 2019-м 25 марта Apple представил сразу три продукта: Apple News+, Apple Card и Apple Arcade.

Любопытно, что презентация состоится на фоне новостей о том, что компания ограничит поставку iPhone в магазины из-за вспышки коронавируса в Китае. О том, что производство телефона пришлось сократить, сообщал Bloomberg.