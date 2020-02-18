10 минут в день уберут лишние сантиметры на животе

Желание иметь красивую и стройную фигуру увеличивается с приближением весны. Но современная жизнь диктует свой распорядок и часто бывает, что заниматься серьезными тренировками просто некогда.

Некоторые силовые упражнения для развития пресса могут быть вредны: в этом случае на помощь приходит дыхательная гимнастика. Она занимает 10 минут в день и помогает расщепить жировые клетки и укрепить нервную систему.

Первое упражнения выполняется стоя, ноги остаются на ширине плеч. На вдохе через нос надо максимально округлить живот, на выдохе через рот – втянуть его и задержаться в таком положении несколько секунд. Надо сделать глубокий вдох и выдох. После полного выдоха задержать дыхание на какое-то время и совершать резкие толчки животом. Повторить движение рекомендуют 15 раз. Поможет и "вакуум": специальное упражнение для поддержания плоского живота. Во время выдоха стоя надо наклониться и максимально втянуть живот, пока он не "прилипнет". Задерживаемся в данном состоянии 10 секунд и медленно вдыхаем.

Дыхательная гимнастика дает быстрый визуальный результат и при регулярном выполнении способна поддержать стройную фигуру.

Вместе с упражнениями следует отказаться от сладкой и жирной пищи. Стоит уменьшить количество соли в рационе: она задерживает воду в организме и не позволяет ускорить обмен веществ.

"Утро" рассказало о том, как сохранить плоский живот после 50 лет.



