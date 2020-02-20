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Опасная бодрость: для кого вредны энергетики

Диетолог назвал заболевания, при которых эти напитки противопоказаны

При гипертонии и сахарном диабете от энергетиков лучше воздержаться. Об этом рассказал диетолог и специалист по лечению пищевой зависимости Иван Алименко.

Чтобы не повышалось давление, нужно ограничить употребление этих напитков. Кроме того, в ниах, как правило, содержится много сахара, который придает энергию, но вреден тем, кто страдает его переизбытком в крови.  

Здоровым иногда можно позволить себе такое бодрящее средство. Во всем, конечно, нужна мера, но если не употреблять энергетики "ведрами", ничего страшного не произойдет, цитирует радио Sputnik Ивана Алименко.

У тех, кто по несколько раз в день "балуется" химическими напитками, уровень кислотности в желудке повышается. Это негативно сказывается на состоянии поджелудочной железы.

Кофе потенциально менее вреден для здоровья, чем энергетики, уточняет портал URA.RU.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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