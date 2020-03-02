Жена и любовница наварились на Захарченко
Экс-полковник полиции Дмитрий Захарченко, осужденный за крупные взятки, имел проблемы не только с законом, но и в личной жизни. Высокопоставленного борца с коррупцией шантажировали бывшая жена Марина Семынина и любовница Яна Саратовцева.
После того как супруга узнала, что у благоверного есть другая женщина, она пригрозила раскрыть всю подноготную его темных дел. "Я подготовлю весь список твоего имущества, все, что оформлено на твоих родителей, на сестру, все, что я знаю про тебя, где ты живешь на самом деле", – цитирует Mash сообщение экс-супруги.
Чтобы умилостивить разгневанную Семынину, Захарченко поделился с нею доходами - на ее счета стали поступать проценты от незаконных сделок по обналичиванию денег. Одна из подруг женщинв даже стала бухгалтером в компании силовика.
Не отставала от жены и любовница. Участница ток-шоу "Холостяк" устраивала ему разборки прямо по телефону. В выражениях Яна Саратовцева не стеснялась.
Сейчас Марина Семынина с дочкой уехала куда-то в Европу, туда же отправилась и ее соперниуца. Захарчено отбывает срок в колонии № 5 в Мордовии.
По решению суда у него в пользу государства конфисковали активов и имущества на общую сумму 460 млн рублей. Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ был осужден на 12,5 лет за злоупотребление служебным положением и крупные взятки. Во время обысков у Захарченко нашли более 8 млрд рублей в иностранной валюте.
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