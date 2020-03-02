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Жена и любовница наварились на Захарченко

Жена и любовница наварились на Захарченко
Дмитрий Захарченко. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Бывшему высокопоставленному силовику не везло в личной жизни

Экс-полковник полиции Дмитрий Захарченко, осужденный за крупные взятки, имел проблемы не только с законом, но и в личной жизни. Высокопоставленного борца с коррупцией шантажировали бывшая жена Марина Семынина и любовница Яна Саратовцева. 

После того как супруга узнала, что у благоверного есть другая женщина, она пригрозила раскрыть всю подноготную его темных дел. "Я подготовлю весь список твоего имущества, все, что оформлено на твоих родителей, на сестру, все, что я знаю про тебя, где ты живешь на самом деле", – цитирует Mash сообщение экс-супруги.

Чтобы умилостивить разгневанную Семынину, Захарченко поделился с нею доходами - на ее счета стали поступать проценты от незаконных сделок по обналичиванию денег. Одна из подруг женщинв даже стала бухгалтером в компании силовика. 

Не отставала от жены и любовница. Участница ток-шоу "Холостяк" устраивала ему разборки прямо по телефону. В выражениях Яна Саратовцева не стеснялась.

Сейчас Марина Семынина с дочкой уехала куда-то в Европу, туда же отправилась и ее соперниуца. Захарчено отбывает срок в колонии № 5 в Мордовии.

По решению суда у него в пользу государства конфисковали активов и имущества на общую сумму 460 млн рублей. Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ был осужден на 12,5 лет за злоупотребление служебным положением и крупные взятки. Во время обысков у Захарченко нашли более 8 млрд рублей в иностранной валюте.

Валентина МАЙОРОВА

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