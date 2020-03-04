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Итальянцам запретили обниматься и жать друг другу руки

В стране закроются все школы и ВУЗы из-за коронавируса

На 30 дней итальянцам запрещено жать руки и обниматься на улице. Такое решение приняло правительство страны из-за вспышки смертельного вируса из КНР. Агентство ANSA сообщает, что с 5 марта в стране перестанут работать все школы и высшие учебные заведения. 

Ограничения коснутся и проведения общественных встреч. Все массовые мероприятия должны проходить за закрытыми дверями.  

Правительство Италии решило увеличить на 50% количество мест в больницах для больных коронавирусом. 

Меры предосторожности, введенные властями, совершенно оправданы, ведь ученые выяснили, что COVID-19 начал мутировать: новый тип болезни более агрессивен. 

На данный момент в мире заразились 93 тысяч человек, число умерших – 3198. Коронавирус распространился в 98 странах мира, сегодня стало известно о первой смерти от инфекции в Испании

Ранее "Утро" писало, какая группа людей наиболее защищена от коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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