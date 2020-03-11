Внезапная смерть: названы самые коварные болезни
Зачастую, многие, недооценивая серьезности симптомов тех или иных заболеваний, обращаются к врачам слишком поздно. А ведь некоторые болезни могут распространиться по организму в течении нескольких дней или даже часов! Своевременное обращение к специалистам и умение распознать первые признаки опасных недугов помогут спасти жизнь себе и близким.
На первом месте в списке самых опасных для человека заболеваний расположилась лейкемия или рак крови. Зачастую, данный вид рака протекает бессимптомно и обнаружить наличие заболевание удается слишком поздно.
"У человека могут наблюдаться слабость, температура, увеличение лимфатических узлов, точечные кровоизлияния на коже. Люди принимают это за легкую простуду. Такие проявления могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. При отсутствии должного лечения человек умирает в течение двух месяцев",– комментирует заболевание директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им.Рогачева -Алексей Масчан для издания News.Ru.
Из-за скрытой симптоматики данное заболевание трудно поддается диагностированию на начальных стадиях. Врачи советуют для профилактики сдавать кровь раз в год и внимательнее относиться к таким нетипичным изменениям для организма, как изменение размера лимфоузлов и беспричинное повышение температуры тела.
Следующим в списке опасных заболеваний со скрытым течением идет тромбоз. Варикозное расширение вен также может стать причиной внезапной гибели. Врач-пульмонолог, терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко отмечает, что ослабление кровотока в истощенных венах может стать причиной образование тромбов: "Если сгусток крови полностью блокирует ток крови, это приводит к быстрой смерти. До 15 минут проходит от начала процесса до летального исхода."
Людям, подверженным тромбозу, следует проходить регулярный осмотр у врача-флеболога, а также ежедневно выполнять специальную гимнастику, которая предотвратит риск развития данного заболевания.
Не менее опасным недугом, по мнению врачей, является и аллергия.
"Из-за контакта с аллергеном происходит выброс гистамина. Это вырабатываемое организмом вещество, которое накапливается в тучных клетках. Оно провоцирует выраженный отек дыхательных путей, удушье и смерть",– комментирует аллерголог-иммунолог Михаил Костинов. Чтобы не подвергать себя риску, следует избегать чрезмерного потребления продуктов-аллергенов, например таких как: морепродукты, яйца, мед, орехи. Кроме того, желательно сдать специальный тест, который выявит даже скрытую предрасположенность к аллергии.
Проявить настороженность врачи советуют и в отношении обыкновенного гриппа. Известно, что в запущенной форме, инфекция способна дать осложнения и, тем самым, перерасти, например, в вирусную пневмонию.
"Температура, резкий озноб, ухудшение состояния. Затем вирус проникает внутрь клеток, выстилающих дыхательные пути, и в альвеолы лёгких. Начинается воспаление легких. Пациента может не стать за 2–3 дня", приводит News.Ru слова врача-терапевта Александра Карабиненко. Врач советует долечивать болезнь до конца и не запускать ее даже самые незначительные проявления.
Улучшение бдительности к собственному здоровью и здоровью близких, а также поддержание здорового иммунитета помогут не допустить чрезвычайных ситуаций и непредвиденного развития ряда неприятных болезней.
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