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Известное лекарство запретили при коронавирусе

Известное лекарство запретили при коронавирусе
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеНазвана наиболее подверженная китайскому вирусу группа крови
О препаратах для самолечения инфекции рассказала ВОЗ

Эксперты из ВОЗ не рекомендуют принимать ибупрофен во время пандемии китайского коронавируса. По словам специалистов, его польза не была доказана клиническими исследованиями. 

Лучшим препаратом для самолечения COVID-19 назван парацетомол, сообщает "Царьград" со ссылкой на пресс-секретаря Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер. 

Ибупрофен можно принимать под контролем лечащего врача, уточняет телеканал "360"

Стало известно, что иммунитет после лечения от коронавируса не остается навсегда у человека. По словам ученых, подобный иммунитет можно сравнить с защитой от ОРВИ вирусов. В подобном случае COVID-19 можно заразиться повторно. 

На данный момент китайским коронавирусом заразились более 196 тыс. человек, погибли 7600 человек. С 18 марта до 1 мая въезд иностранцев на территорию России будет временно ограничен.

Ранее "Утро" рассказало, что полеты из России станут невозможны после эпидемии коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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