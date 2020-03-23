Суд по крушению малайзийского "Боинга" идет по-новому
Рассмотрение дела о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе летом 2014 г. продолжилось, как и было запланировано, в понедельник, 23 марта. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в слушания. В спецкомплекс Схипхол в Нидерландах не пустили публику, объяснив это мерами по профилактике распространения заболевания.
Режим слушаний, впрочем, нельзя назвать закрытым. Родственники погибших, журналисты и прочие любопытствующие могут наблюдать за ходом дела онлайн – на сайте, посвященном делу МН17, открыта видеотрансляция. Сторону обвинения будет представлять один прокурор вместо трех. Обвиняемых на скамье подсудимых не было и ранее: им предполагалось вынести приговор заочно.
Первые слушания в суде Нидерландов состоялись 9 – 10 марта. В понедельник, 23 марта, судья Хендрик Стинхейс должен озвучить свое решение по запросам, которые поступили ранее. Других вопросов пока рассматриваться не будет, сообщается на сайте суда.
В настоящее время по делу в качестве подсудимых проходят трое россиян и один украинец. Следствие считает их причастными к крушению пассажирского лайнера, который якобы был сбит с востока Украины из российского ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года. В Москве уже назвали начавшийся процесс "политизированным судилищем".
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