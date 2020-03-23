Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Суд по крушению малайзийского "Боинга" идет по-новому

Суд по крушению малайзийского "Боинга" идет по-новому
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Эпидемия коронавируса оставила прокурора Нидерландов в одиночестве

Рассмотрение дела о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе летом 2014 г. продолжилось, как и было запланировано, в понедельник, 23 марта. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в слушания. В спецкомплекс Схипхол в Нидерландах не пустили публику, объяснив это мерами по профилактике распространения заболевания.

Режим слушаний, впрочем, нельзя назвать закрытым. Родственники погибших, журналисты и прочие любопытствующие могут наблюдать за ходом дела онлайн – на сайте, посвященном делу МН17, открыта видеотрансляция. Сторону обвинения будет представлять один прокурор вместо трех. Обвиняемых на скамье подсудимых не было и ранее: им предполагалось вынести приговор заочно.

Первые слушания в суде Нидерландов состоялись 9 – 10 марта. В понедельник, 23 марта, судья Хендрик Стинхейс должен озвучить свое решение по запросам, которые поступили ранее. Других вопросов пока рассматриваться не будет, сообщается на сайте суда.

В настоящее время по делу в качестве подсудимых проходят трое россиян и один украинец. Следствие считает их причастными к крушению пассажирского лайнера, который якобы был сбит с востока Украины из российского  ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года. В Москве уже назвали начавшийся процесс "политизированным судилищем".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей