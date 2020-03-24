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Организаторы нашли необычный способ провести "Евровидение"

Организаторы хотят поддержать артистов, прошедших отбор

Юбилейный, 65-й, европейский музыкальный конкурс может пройти режиме онлайн. Об этом в своем официальном аккаунте "Твиттер" сообщили организаторы "Евровидения". 

Представители Европейского вещательного союза рассматривают возможность проведения трансляции музыкального шоу  в концертном формате, чтобы поддержать артистов, прошедших отбор, и поднять дух жителям стран, пострадавшим от эпидемии коронавируса. 

Ранее "Евровидение", которое должно было состояться этой весной в Роттердаме, было решено перенести на 2021 г. в связи с угрозой распространения вируса нового типа COVID-19. Дирекцией также рассматривались альтернативные форматы проведения шоу, но в итоге, в целях безопасности, конкурс было решено отложить. Организаторы также отметили, что страны-участники имеют право оставить за собой уже отобранных исполнителей, однако песенный контент необходимо будет изменить.

Представителем от России на "Евровидении – 2020" должна была стать рейв-группа Little Big с зажигательной песней "Uno", видеоклип к которой набрал небывалое количество просмотров за минимальное время. Ранее солист Илья Прусикин раскрыл секрет, каким должно было стать несостоявшееся выступление коллектива в Нидерландах.

Александра АКСЕНОВА

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