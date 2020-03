Организаторы мероприятия официально заявили, что "Евровидение" в 2020 году проходить не будет. Отмена конкурса связана с бушующей пандемией коронавируса. Когда именно состоится следующее музыкальное соревнование – непонятно.

Организаторы в "Твиттер" сообщили, что в последние несколько недель рассматривали разные варианты для возможного проведения мероприятия, однако неопределенность с распространяющимся COVID-19 не позволяет провести конкурс в Роттердаме, как планировалось.

Из-за разного рода ограничений European Broadcasting Union принял решение отменить "Евровидение".

"Мы очень гордимся тем, что конкурс песни "Евровидение" объединял людей последние 64 года без перерыва. Мы, как и миллионы поклонников со всего света, расстроены из-за того, что он не состоится в мае", – говорится в сообщении.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF