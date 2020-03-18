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"Евровидение - 2020" отменили из-за пандемии

"Евровидение - 2020" отменили из-за пандемии
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Группа Little Big не сможет поехать на музыкальный конкурс

Организаторы мероприятия официально заявили, что "Евровидение" в 2020 году проходить не будет. Отмена конкурса связана с бушующей пандемией коронавируса. Когда именно состоится следующее музыкальное соревнование – непонятно. 

Организаторы в "Твиттер" сообщили, что в последние несколько недель рассматривали разные варианты для возможного проведения мероприятия, однако неопределенность с распространяющимся COVID-19 не позволяет провести конкурс в Роттердаме, как планировалось.

Из-за разного рода ограничений European Broadcasting Union принял решение отменить "Евровидение".

"Мы очень гордимся тем, что конкурс песни "Евровидение" объединял людей последние 64 года без перерыва. Мы, как и миллионы поклонников со всего света, расстроены из-за того, что он не состоится в мае", – говорится в сообщении.

 

 

Сейчас организаторы пытаются договориться о приведении конкурса в том же месте, но уже в 2021 году.

Отмена события означает, что российская группа Little Big, которая считалась фаворитом, не сможет представить нашу страну в этом году. Ранее питерская группа, наконец, опубликовала клип с хитом для всех поклонников. 

Дарья ПЕТРОВА

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