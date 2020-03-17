Солист Little Big раскрыл секрет предстоящего выступления на "Евровидении"
Илья Прусикин рассекретил волнующую россиян деталь о выступлении группы на музыкальном конкурсе "Евровидение". Музыкант сообщил, что в состав Little Big войдет актер Дмитрий Красилов.
"Забавный пухляш", как окрестили его пользователи Сети, отправится с коллективом на юбилейный, 65-й, конкурс музыкальной песни, который пройдет в Нидерландах.
"Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!" – написал Прусикин в "Инстаграм" группы.
Многих поклонников такая новость обрадовала. Они реагировали эмоционально: "Ура! Он просто душка!", "Создает нереальную атмосферу!", "Теперь победа нам обеспечена".
Действительно, с выходом клипа на песню "Uno", вопрос о присутствии Красилова на конкурсе стал самым животрепещущим для пользователей Сети. На видео к синглу артист танцует зажигательный танец, который тут же был оценен фанатами. Комментарии с вопросами о поездке "пухляша" в Нидерланды не утихали по сей день.
Напомним, на "Евровидении – 2020" Little Big представит песню, которая была выпущена 12 марта. Всего за несколько дней сингл набрал более десяти миллионов просмотров на "Ютуб", хотя композиция понравилась не всем.
Ранее "Утро" писало, что группе предсказали провал на "Евровидении", и рассказало о конфликте музыкантов с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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