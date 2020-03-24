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В Чечне больше нельзя попасть в кафе и рестораны

продолжениеИностранцев собираются насильно высылать из России
В республике закрылись места общественного питания

По распоряжению главы Чечни Рамзана Кадырова, на территории региона закрылись все кафе и рестораны, а также места массового скопления людей. Лидер республики призвал всех оставаться дома и как можно меньше контактироваться друг с другом. Кроме того, запрещено проведение свадеб и банкетов, пишет "ФедералПресс".

На территории федерального образования живут три человека, которым предварительно диагностировали коронавирус. Напомним, что Чечня стала первым регионом нашей страны, где из-за COVID-19 закрылись общепиты. Работать будут только рестораны, которые располагаются на самых людных, туристических улицах, уточняет URA.RU

Магазины, отмечает телеканал "360", в республике открыты и соблюдают прежний график. 

Ужесточить меры за нарушение правил карантина, рекомендованного Минздравом, планируют и на территории России в целом. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от правительства к 25 марта вынести предложения о мерах по пресечению распространения китайской инфекции.

В Евроопе тем временем, гайки уже закручены до конца. В Италии, где пандемия разбушевалась максимально сильно, запрещено выходить из дома без особой причины. За нарушение комендантского часа предусмотрены огромные штрафы и даже уголовная ответственность. В Испании ради борьбы с коронавирусом готовы сажать детей на цепь.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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В Испании ради борьбы с коронавирусом готовы сажать детей на цепь.

Цивилизованная гейропа ничего не поделать.
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