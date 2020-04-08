Как восстановить потенцию после 50 лет: рецепт необычного кваса
Корень хрена считается одним из самых полезных продуктов для восстановления потенции после 50 лет. В нем содержится большое количество витамина A, B, C, растение помогает ускорить обменные процессы в организме.
В народной медицине его используют для лечения радикулита и болезней суставов. Существует несколько рецептов с корнем хрена, которые помогают вернуть мужскую силу: квас, настойка, вода на основе растения, сообщает автор канала "Сам себе Айболит" в "Яндекс Дзене".
Перед их употреблением необходимо узнать, существует ли аллергия на отдельные продукты.
Ингредиенты для кваса на хрене: корень хрена – 100 г, сахар – 100 г, изюм – 4 ст. л., мед – 4 ст. л., ржаные сухарики – 400 г, мята – 10 г.
Приготовление кваса на хрене:
Ржаные сухарики и сахар надо перемешать и залить четырьмя литрами кипяченой воды комнатной температуры на 48 часов. Измельчаем корень хрена, мяту, смешиваем с медом и заливаем раствором с сухарями. Квас разливаем по бутылкам, насыпаем в него изюм и ставим остыть на 8 часов перед употреблением.
Ингредиенты для настойки на хрене: пиво – 500 г, корень хрена – 100 г.
Приготовление настойки на хрене:
Корень хрена разрезаем на небольшие кусочки и заливаем пиво. Смесь оставляем настояться в темном и прохладном месте. Настойку надо принимать по 1 – 2 ст. л. за полчаса до еды.
Для хреновой воды нужно мелко порезать корень растения и залить его тремя литрами чистой воды. Лучше всего хранить эликсир на балконе, применять для профилактики инфекций.
Ранее "Утро" поделилось рецептом чая для потенции.
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