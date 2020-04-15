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Аферисты выманивают деньги у соискателей работы на удаленке

Аферисты выманивают деньги у соискателей работы на удаленке
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Наивные граждане страны продолжают предоставлять свои персональные данные мошенникам

Режим самоизоляции из-за распространения эпидемии коронавируса понуждает россиян активно искать работу на удаленке. Этим пытаются воспользоваться разного рода аферисты, которые придумывают все новые способы выманивания денег у соотечественников. В последнее время стали появляться сайты с объявлениями о якобы вакансиях с высокой почасовой оплатой. Об этом сегодня пишет издание "Известия".

Соискателей трудовой деятельности в дистанционном режиме подстрекают к действиям сообщением, что на конкретную должность много претендентов. В итоге граждане, пытаясь опередить соперников, не особо думая, высылают требуемую персональную информацию, в том числе СНИЛС, паспортные данные и реквизиты банковской карты. Последняя нужна, само собой, для того, чтобы в будущем на нее высылать зарплату.

Таким образом, аферисты получают возможность снимать чужие средства.

"Но все мы знаем, где бывает бесплатный сыр, тем более в такой нестабильной ситуации, как сейчас", – предупреждает доверчивых россиян гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.

Эксперт призвал соотечественников не терять бдительности и искать вакансии исключительно на заслуживающих доверия сайтах рекрутинговых компаний или непосредственно на порталах предприятий, которые заинтересовали. Он посоветовал не отвечать на электронные письма с завлекательными обращениями "Работа только для вас".

Ранее стало известно о новых видах мошенничества на фоне вирусного карантина – у граждан вытягивают деньги за липовые пропуска, фальшивые лекарства, несуществующие компенсации, лживое тестирование на COVID-19, неназначенные штрафы за якобы нарушение изоляции, за недоставленные из-за карантина импортные товары, заказанные через интернет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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