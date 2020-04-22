Свежие шутки от "Утро.ру" поднимут настроение на весь день

Новые анекдоты помогут забыть о грусти.

Собрались два рака на берегу реки

– А ты сможешь собрать все силы, подняться на гору и свистнуть?

– Легко. Только боюсь, что, как только я свистну, столько всего произойдет, что и апокалипсис может наступить.





Если когда-нибудь вы заблудитесь в тропическом лесу, то просто крикните: "Спасите!". Тигры и гепарды сразу же придут к вам на помощь и подскажут, куда именно надо бежать.





Когда пилот обращается ко всем сидящим в самолете, то становится понятно, что есть что-то непонятнее почерка докторов.





Разговаривают два друга:

– А почему у тебя нога загипсована?

– По мне на катке проехались

– Неужели прямо коньками?

– Нет, именно катком.





В операционной идет подготовка. Медсестра уложила меня на стол, после чего у нее зазвонил мобильник. Как оказалось, звонил хирург:

– Как дела?

– Стол уже накрыли, ждем вас, приходите скорее!





К пациенту в больницу пришли коллеги, чтобы навестить.

– У вас теперь много работы из-за того, что я здесь?

– Нет, все нормально, решили разделить твои обязанности между всеми сотрудниками. Одна проблема: никто не может понять, что ты вообще делал.



