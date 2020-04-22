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Лучшие анекдоты: новые приколы рассмешат любого

Лучшие анекдоты: новые приколы рассмешат любого
Фото: pixabay.com
Свежие шутки от "Утро.ру" поднимут настроение на весь день

Новые анекдоты помогут забыть о грусти. 

  • Собрались два рака на берегу реки 

– А ты сможешь собрать все силы, подняться на гору и свистнуть? 

– Легко. Только боюсь, что, как только я свистну, столько всего произойдет, что и апокалипсис может наступить. 

 

  • Если когда-нибудь вы заблудитесь в тропическом лесу, то просто крикните: "Спасите!". Тигры и гепарды сразу же придут к вам на помощь и подскажут, куда именно надо бежать.


  • Когда пилот обращается ко всем сидящим в самолете, то становится понятно, что есть что-то непонятнее почерка докторов. 


  • Разговаривают два друга: 

– А почему у тебя нога загипсована?

– По мне на катке проехались 

– Неужели прямо коньками? 

– Нет, именно катком. 


  • В операционной идет подготовка. Медсестра уложила меня на стол, после чего у нее зазвонил мобильник. Как оказалось, звонил хирург: 

– Как дела? 

– Стол уже накрыли, ждем вас, приходите скорее! 


  • К пациенту в больницу пришли коллеги, чтобы навестить. 

– У вас теперь много работы из-за того, что я здесь? 

– Нет, все нормально, решили разделить твои обязанности между всеми сотрудниками. Одна проблема: никто не может понять, что ты вообще делал. 


  • Из-за повышения цены на электроэнергию, теперь все боятся не темноты, а света.
Дарья ПЕТРОВА

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