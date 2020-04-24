Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас