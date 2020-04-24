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Актуальные приколы про коронавирус: анекдоты дня на 24 апреля

Актуальные приколы про коронавирус: анекдоты дня на 24 апреля
Фото: pixabay.com
Новые шутки от "Утро.ру" поднимут настроение на самоизоляции

Отвлечься от переживаний и посмеяться на злободневными проблемами помогут смешные анекдоты.

  • Авиакомпании сейчас часто пишут, что хотят нашей поддержки и понимания в непростой период. Но где же вы были, когда моя сумка весила 23,2 килограмма?


  • Отсутствие защитных масок в аптеках напоминает Советский Союз: нигде нет джинсов, но в них ходят все прохожие.


  • Карантиниада – 2020:

– Перетягивание колбасы

– Фигурное валяние на диване

– Спортивная ходьба до мусорки

– Алкобол

– Балконная гимнастика


  • Из-за коронавируса ходить в темное время суток стало гораздо безопаснее. Самое главное – часто кашлять.


  • Карантин – это как демонстрационный тур в пенсию. Не знаешь,  чем заняться, а денег взять негде.
Дарья ПЕТРОВА

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