Работать допоздна в этот день категорически запрещалось

Пудов день – такое название получила дата 28 апреля в народном календаре в честь одного из последователей апостола Павла. На Руси в этот день большое внимание уделяли пчелам, поэтому с насекомыми связано множество примет и суеверий. В 2020 году 28 апреля выпадает на Радоницу. В этот праздник православные верующие поминают усопших.

Традиции и обычаи на 28 апреля:

В Пудов день было принято осматривать свои пасеки. Если погода теплая, то ульи вынимали и ставили рядом с цветущими деревьями. А из почек калины и рябины готовили лечебные настои. На Руси считалось, что такое средство может исцелить от зубной боли.

Приметы и суеверия на 28 апреля:

1. Если пчелы прячутся в ульи, то быть беде.

2. Красная заря обещает дождь и ветер.

3. Пчела кружится над головой – к успеху.

Что нельзя делать 28 апреля:

В Пудов день категорически запрещалось работать допоздна. На Руси верили, что это накличет несчастье. Также 28 апреля нельзя ссориться и завидовать, это также приведет в большой беде, гласит поверье.

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