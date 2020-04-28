Президент страны привел антипример поведения человека

Владимир Путин провел онлайн-совещание с губернаторами. Во время встречи президент России, который в прошлый раз говорил о победе Руси над печенегами и половцами, неожиданно затронул тему того, что в древней Спарте со скалы Тайгет сбрасывали больных и изувеченных детей.

Об этом Путин начал рассуждать на фоне того, что некоторые россияне, по его словам, призывают пожертвовать стариками, которые находятся в группе риска по коронавирусу, и бросить их без помощи. По словам главы государства, такие люди призывают вернуться к "варварству и дикости".

"Мы знаем, что общество Спарты, действительно, было построено на жестких порядках, однако это ей не помогло, и в конечном счете она утратила свою государственность", – сказал Путин, добавив, что история поучительна.

На этот фрагмент речи президента России обратило внимание издание "Лента.ру".

Во время своего выступления Путин также сообщил о продлении карантина в стране до 11 мая включительно и анонсировал новые меры по поддержке экономики.

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам словами времен Российской Империи.