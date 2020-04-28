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Путин вспомнил о жестоких традициях спартанцев

Путин вспомнил о жестоких традициях спартанцев
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент страны привел антипример поведения человека

Владимир Путин провел онлайн-совещание с губернаторами. Во время встречи президент России, который в прошлый раз говорил о победе Руси над печенегами и половцами, неожиданно затронул тему того, что в древней Спарте со скалы Тайгет сбрасывали больных и изувеченных детей. 

Об этом Путин начал рассуждать на фоне того, что некоторые россияне, по его словам, призывают пожертвовать стариками, которые находятся в группе риска по коронавирусу, и бросить их без помощи. По словам главы государства, такие люди призывают вернуться к "варварству и дикости".

"Мы знаем, что общество Спарты, действительно, было построено на жестких порядках, однако это ей не помогло, и в конечном счете она утратила свою государственность", – сказал Путин, добавив, что история поучительна.  

На этот фрагмент речи президента России обратило внимание издание "Лента.ру".

Во время своего выступления Путин также сообщил о продлении карантина в стране до 11 мая включительно и анонсировал новые меры по поддержке экономики.

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам словами времен Российской Империи. 

Полина ИВАНОВА

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