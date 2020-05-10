Всего 25 минут занятий в день благотворно скажутся на всех системах организма

Позвоночник человека является основой его здоровья. Проблемы в спине могут повлечь за собой проблемы с давлением, регулярные головные боли, нарушение работы мозга, отразиться на работе кровеносной системы. Морщины на лице и отеки также могут являться признаком нездоровья позвоночника.

Автор канала на Яндекс.Дзен утверждает, что благодаря специальной методике упражнений можно избавиться от указанных выше проблем. Достаточно лишь регулярно выполнять эту гимнастику хотя бы 25 минут ежедневно.

Упражнение №1 – Метроном

Примите удобное положение: можно делать упражнение как сидя, так и стоя. Поверните голову к правому плечу и задержите ее в таком положении примерно на 30-40 секунд. Затем отклоните в другу сторону. Повторите несколько раз.

Упражнение №2 – Цапля

Сядьте на стул и положите руки на колени. Спина должна быть ровной, а голова смотреть вперед. Теперь отведите руки в прямом положении назад и поднимите голову вверх. Тянитесь так около 30 секунд, после чего вернитесь в первоначальное положение.

Упражнение №3 – Гусь

Вытяните шею вперед. Необходимо, чтобы линия подбородка при этом была параллельна полу. Теперь поворачивайте подбородок сначала вправо, возвращая в исходное положение, а потом влево.

Упражнение №4 – Рама

В положении сидя положите одну руку на колено, а другую на противоположное плечо. При этом рука должна быть согнута в локте и параллельна полу. Поворачивайте голову в сторону согнутой руки и держите это положение 30-40 секунд. После нужно поменять руки.

Упражнение №5 – Факир

Соедините руки в ладонях и поднимите над головой. Поворачивайте голову в сторону с задержкой по 30-40 секунд.

Упражнение №6 – Пружина

В положении сидя поднимайте и опускайте голову вверх-вниз с задержкой около 5-7 секунд.

Перед началом гимнастики важно разогреться. Ежедневное выполнение этих упражнений позволит улучшить работы шейного отдела позвоночника.

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