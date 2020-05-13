Вредные привычки: от чего лучше отказаться после 60 лет
С возрастом активность людей снижается, проявляются заболевания и становится меньше энергии. Однако соблюдение распорядка дня и выполнение простых рекомендаций позволит улучшить состояние здоровья. Ниже приведены 4 вредные привычки, от которых лучше избавиться людям после 60 лет.
Во-первых, нельзя есть все подряд. Это правило актуально для людей любого возраста, но особенно внимательно к своему меню нужно относиться лицам старше 60 лет.
Питание является важной составляющей жизни человека. Людям, стремящимся сохранить свое здоровье, следует исключить вредные продукты и алкоголь, а также соблюдать режим питания. При этом между приемами пищи нужно делать равные интервалы, перекусы лучше избегать. Наедаться перед сном вредно – поэтому последний прием пищи должен быть за 2 часа до отхода ко сну.
Также нужно пить много воды. Большинство специалистов советуют пить около 2 литров чистой воды в день.
Еще одна вредная привычка, от которой лучше избавиться – проведение свободного времени на диване. Людям после 60 лет особенно важно много двигаться. Сильно напрягать организм не стоит, но регулярные простые упражнения нужно выполнять – например, легкую утреннюю зарядку. Еще очень полезно ходить на свежем воздухе.
В-третьих, людям пожилого возраста нельзя много волноваться. Чем старше человек, тем его организм сильнее реагирует на переживания и стрессы. Могут появиться сбои в работе внутренних органов, развиться или обостриться заболевания. Все лишние проблемы нужно игнорировать – не стоит переживать из-за судьбы героя телесериала или сильно реагировать на новостные сводки.
Четвертая вредная привычка, которую следует исключить – это недостаток сна. Молодой человек может относительно легко переносить дефицит сна. С возрастом жить в таком ритме труднее, а к 60 годам этого вовсе лучше избегать – иначе будет ощущаться вялость и разбитость.
Соблюдение режима дня позволит оздоровить организм и сохранить энергию для активной жизни. Но напомним, при наличии заболеваний и плохого самочувствия в первую очередь нужно обратиться к врачу.
Ранее "Утро" рассказывало, как повысить потенцию после 60 лет.
Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая
Жертвами COVID-19 стали еще 96 человек
Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая
Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Лавров: США диктуют миру свои правила в условиях коронавируса
- Стало известно условие для выработки иммунитета к COVID-19
- Лукашенко: Россия воспользовалась методами Белоруссии во время пандемии
- Турция ужесточит правила въезда для туристов
Здоровье
- Жирный молочный продукт защитит от проблем с сердцем
- Известный врач развеял миф о вреде плотного ужина
- Иглоукалывание и сон: секреты китайских долгожителей отсрочат старость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик