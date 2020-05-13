Небольшое изменение распорядка дня сохранит здоровье

С возрастом активность людей снижается, проявляются заболевания и становится меньше энергии. Однако соблюдение распорядка дня и выполнение простых рекомендаций позволит улучшить состояние здоровья. Ниже приведены 4 вредные привычки, от которых лучше избавиться людям после 60 лет.

Во-первых, нельзя есть все подряд. Это правило актуально для людей любого возраста, но особенно внимательно к своему меню нужно относиться лицам старше 60 лет.

Питание является важной составляющей жизни человека. Людям, стремящимся сохранить свое здоровье, следует исключить вредные продукты и алкоголь, а также соблюдать режим питания. При этом между приемами пищи нужно делать равные интервалы, перекусы лучше избегать. Наедаться перед сном вредно – поэтому последний прием пищи должен быть за 2 часа до отхода ко сну.

Также нужно пить много воды. Большинство специалистов советуют пить около 2 литров чистой воды в день.

Еще одна вредная привычка, от которой лучше избавиться – проведение свободного времени на диване. Людям после 60 лет особенно важно много двигаться. Сильно напрягать организм не стоит, но регулярные простые упражнения нужно выполнять – например, легкую утреннюю зарядку. Еще очень полезно ходить на свежем воздухе.

В-третьих, людям пожилого возраста нельзя много волноваться. Чем старше человек, тем его организм сильнее реагирует на переживания и стрессы. Могут появиться сбои в работе внутренних органов, развиться или обостриться заболевания. Все лишние проблемы нужно игнорировать – не стоит переживать из-за судьбы героя телесериала или сильно реагировать на новостные сводки.

Четвертая вредная привычка, которую следует исключить – это недостаток сна. Молодой человек может относительно легко переносить дефицит сна. С возрастом жить в таком ритме труднее, а к 60 годам этого вовсе лучше избегать – иначе будет ощущаться вялость и разбитость.

Соблюдение режима дня позволит оздоровить организм и сохранить энергию для активной жизни. Но напомним, при наличии заболеваний и плохого самочувствия в первую очередь нужно обратиться к врачу.

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