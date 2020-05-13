Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Вредные привычки: от чего лучше отказаться после 60 лет

Вредные привычки: от чего лучше отказаться после 60 лет
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Небольшое изменение распорядка дня сохранит здоровье

С возрастом активность людей снижается, проявляются заболевания и становится меньше энергии. Однако соблюдение распорядка дня и выполнение простых рекомендаций позволит улучшить состояние здоровья. Ниже приведены 4 вредные привычки, от которых лучше избавиться людям после 60 лет.

Во-первых, нельзя есть все подряд. Это правило актуально для людей любого возраста, но особенно внимательно к своему меню нужно относиться лицам старше 60 лет.

Питание является важной составляющей жизни человека. Людям, стремящимся сохранить свое здоровье, следует исключить вредные продукты и алкоголь, а также соблюдать режим питания. При этом между приемами пищи нужно делать равные интервалы, перекусы лучше избегать. Наедаться перед сном вредно – поэтому последний прием пищи должен быть за 2 часа до отхода ко сну.

Также нужно пить много воды. Большинство специалистов советуют пить около 2 литров чистой воды в день.

Еще одна вредная привычка, от которой лучше избавиться – проведение свободного времени на диване. Людям после 60 лет особенно важно много двигаться. Сильно напрягать организм не стоит, но регулярные простые упражнения нужно выполнять – например, легкую утреннюю зарядку. Еще очень полезно ходить на свежем воздухе.

В-третьих, людям пожилого возраста нельзя много волноваться. Чем старше человек, тем его организм сильнее реагирует на переживания и стрессы. Могут появиться сбои в работе внутренних органов, развиться или обостриться заболевания. Все лишние проблемы нужно игнорировать – не стоит переживать из-за судьбы героя телесериала или сильно реагировать на новостные сводки.

Четвертая вредная привычка, которую следует исключить – это недостаток сна. Молодой человек может относительно легко переносить дефицит сна. С возрастом жить в таком ритме труднее, а к 60 годам этого вовсе лучше избегать – иначе будет ощущаться вялость и разбитость.

Соблюдение режима дня позволит оздоровить организм и сохранить энергию для активной жизни. Но напомним, при наличии заболеваний и плохого самочувствия в первую очередь нужно обратиться к врачу.

Ранее "Утро" рассказывало, как повысить потенцию после 60 лет.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая

Жертвами COVID-19 стали еще 96 человек

Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая

Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей