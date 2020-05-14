Комплекс упражнений поможет избавиться от болей в спине

Чаще всего заболеванию подвергается шейный отдел, так как там находятся небольшие позвонки. Причиной болезни является лишний вес, привычка сутулиться, отсутствие или, наоборот, чрезмерное увлечение физическими нагрузками.

Шейный остеохондроз имеет ряд типичных симптомов. Например, скачки давления, боли в шейном отделе, головные боли, проблемы со слухом. Успокаивающие мази и специальные подушки эту проблему не решат. Самый простой метод – лечебная гимнастика, сообщает канал "Иммунитет" в "Яндекс Дзен".

Первое упражнение "Вертушка". Ложимся на кровать и кладем руки вдоль тела. Нужно вытянуть шею и упереть голову в подушку. Прокручиваем плечи вперед и назад. Достаточно сделать 20 раз за подход. Это упражнение поможет "разогнать" кровь и улучшить ее циркуляцию в шейном отделе позвоночника.

Второе упражнение "Качели". Исходное положение такое же. Лежа на кровати, медленно поворачиваем голову и стараемся достать подбородком до плеча. Фиксируем голову в таком положении на 3 – 5 секунд. Затем поворачиваемся к другому плечу. Выполняем 20 раз. Старайтесь не отрывать голову от подушки. При возникновении любых неприятных ощущений лучше проконсультироваться со специалистом.

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