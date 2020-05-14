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Ученые назвали самый опасный для потенции фрукт

Ученые назвали самый опасный для потенции фрукт
Фото: pixabay.com
Банан негативно отражается на мужской силе

Плод экзотического дерева содержит сахар и считается достаточно калорийным фруктом. Он медленно переваривается, поэтому может стать причиной ожирения.

Также банан сгущает кровь и повышает ее вязкость. Это замедляет кровоток, вызывает тромбоз вен и артерий, что провоцирует проблемы с мужской потенцией, сообщает автор канала "KachokTV" в "Яндекс Дзен"

Однако у фрукта есть и полезные свойства. Банан быстро насыщает и обладает успокоительным эффектом, так как содержит витамины С и Е. Специалисты рекомендуют употреблять фрукт в меру, а перед очисткой его тщательно вымыть.

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт блюда для самых стройных, в состав которого входит банан.

Анна ШУЛЕПОВА

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