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Британское управление по надзору за полицией не нашло доказательств того, что Борис Джонсон злоупотреблял своим положением и незаконно давал деньги американке Дженнифер Аркури. Об этом сообщается на сайте ведомства.
После проведенного расследования, которое началось в сентябре прошлого года, британская полиция пришла к выводу, что Борис Джонсон не спонсировал бизнес Аркури, используя свое положение мэра Лондона. Таким образом, доказательств того, что Джонсон растрачивал бюджет столицы в своих целях, также нет.
При этом, предполагают сотрудники управления, связь бывшего мэра с американской предпринимательницей все же была. По мнению полиции, на выделение грантов чиновниками могли повлиять именно отношения Аркури с Джонсоном.
Таким образом, сообщается на сайте Независимого управления по надзору за действиями полиции, расследование скандала, в центре которого оказался британский премьер, завершено. Уголовная ответственность Джонсону не грозит.
Ранее журналисты обеспокоились пропажей Бориса Джонсона. Политик, у которого недавно родился сын, не выходил на связь около недели.
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