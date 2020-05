Премьер-министр не показывался на публике уже 6 дней

Последняя пресс-конференция главы правительства состоялась 12 мая, а перед исчезновением его видели в районе Вестминстер, информирует The Independent.

Известный британский журналист Пирс Морган посчитал подобное поведение странным и призвал Бориса Джонсона перестать скрываться.

Пользователи Twitter решили, что премьер-министр устал и ушел в незапланированный отпуск. Они опубликовали несколько шуток с фразой "Вы видели этого человека?". Полиция призвала не распространять информацию о его местонахождении, сообщается в посте канала "I Got News For You".

В социальных сетях люди также сравнили Бориса Джонсона с героем серии детских книг "А где Уолли?". В них нужно на картинках искать определенного персонажа.

Напомним, что британский премьер-министр недавно вылечился от коронавируса. Он вернулся к работе в конце апреля.