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Последняя пресс-конференция главы правительства состоялась 12 мая, а перед исчезновением его видели в районе Вестминстер, информирует The Independent.
Известный британский журналист Пирс Морган посчитал подобное поведение странным и призвал Бориса Джонсона перестать скрываться.
Пользователи Twitter решили, что премьер-министр устал и ушел в незапланированный отпуск. Они опубликовали несколько шуток с фразой "Вы видели этого человека?". Полиция призвала не распространять информацию о его местонахождении, сообщается в посте канала "I Got News For You".
В социальных сетях люди также сравнили Бориса Джонсона с героем серии детских книг "А где Уолли?". В них нужно на картинках искать определенного персонажа.
Напомним, что британский премьер-министр недавно вылечился от коронавируса. Он вернулся к работе в конце апреля.
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