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Один из тяжелейших дней в июне: чем опасно солнечное затмение

Один из тяжелейших дней в июне: чем опасно солнечное затмение
Фото: pixabay.com
Солнце и Луна в созвездии Рака могут нанести урон дружбе и семейным отношениям

Астрологи рассказали, на что обратить особенное внимание. Напомним, 21 июня будет солнечное затмение. В 2020 году она станет третьим. Под ударом, как говорят звезды, окажутся дружба, любовные и семейные отношения. Поэтому в этот день нужно быть крайне осторожным.

Так, 21 июня 2020 года необходимо тщательно следить за словами и эмоциями, пишет "Волгоградская правда.ру". Несдержанность может обернуться ссорой с любимыми или супругами. Также велика вероятность повздорить с друзьями – наладить отношения в этом случае будет непросто.

Важные встречи лучше перенести на другой день. Солнечное затмение 21 июня 2020 года будет кольцевым. Оно происходит, когда диск Луны закрывает только центр Солнца – видно будет "огненное кольцо" в небе. Темноты при кольцевом затмении не наступает.

Ранее Утро.ру писало о коридоре затмений. Что можно и нельзя делать в этот период – в нашем материале. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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