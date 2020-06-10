Православная святая предсказала людям страшные страдания

Конец света наступит в 2021 г. – скорый апокалипсис предвидели и ясновидящие, и некоторые исследователи. Пророчество о гибели всего живого на Земле в следующем году сделала и православная святая Матрона Московская.

После 2019 г. в мире начнут происходить страшные события, говорила она. Человечество ждут жуткие страдания, потому что люди погрязли в грехах, насилии и конфликтах.

Исследователи изучили слова Матроны Московской и пришли к выводу, что апокалипсис наступит именно в 2021 г., пишет Evo-rus. При этом некоторые предсказания святой уже начали сбываться. Так, некоторые считают, что она предвидела пандемию коронавируса.

О конце света в 2021 г. также свидетельствует и Тора. Все пророчества, которые должны предшествовать апокалипсису уже сбылись. Такие же предсказания о гибели человечества в ближайший год нашли и исследователи календаря майя.