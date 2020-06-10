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Найден свидетель запуска ракеты "Бук" по малайзийскому "Боингу"

Найден свидетель запуска ракеты "Бук" по малайзийскому "Боингу"
Фото: ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Аноним видел военных в танкистских шлемах у ЗРК

На предварительных слушаниях в Гааге по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в небе над воюющим Донбассом летом 2014 г. объявили о наличии свидетеля, который якобы наблюдал за пуском ракеты из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Об этом рассказал прокурор Тейс Бергер.

Отмечается, что сторона обвинения просит повторно допросить свидетеля, который значится в деле как X48.

Неизвестный утверждает, что 17 июля 2014 г. заметил проезжавший "Бук" около "блокады" ДНР, на дороге из Снежного в сторону Саур-Могилы. По его словам, через несколько минут он услышал и увидел, как была запущена ракета, после чего загорелось поле.

Затем ЗРК выехал на дорогу, рядом с ним находились четыре солдата в одинаковой форме – "униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикрепленными ушами", сообщает "Интерфакс-Украина".

Следственный судья назвал показания анонима "надежными", однако Госпрокуратура Нидерландов, судя по всему, чего-то не до конца поняла, поэтому просит X48 вызвать еще на допрос, чтобы получить разъяснения по четырем "солдатам в одинаковой униформе и в танковых шлемах". Они хотят уточнить, видел ли свидетель этих людей в "Буке" или возле него, до или после запуска ракеты (а может, то и другое), а также в курсе ли он, что случилось с ними после запуска.

Напомним, слушания по делу о крушении "Боинга 777" рейса MH17 в окружном суде Гааги возобновились 8 июня, после снятия эпидемиологического карантина. Ранее стало известно, что США отказались предоставлять свои спутниковые снимки района ЧП в день гибели самолета над Донбассом, а Украина – первичные данные с радаров. Зато на слушаниях снова озвучена старая версия о сбитом лайнере из российского ЗРК "Бук".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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