Генпрокуратура Незалежной заочно предъявила обвинения российскому гражданину

Киев объявил в розыск экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Россиянин подозревается в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как утверждает офис генпрокурора, Стрелков 17-19 апреля 2014 г. якобы похитил под Донецком украинских патриотов. Они содержались в Славянске, где к ним применялись "пытки, побои, ножевые ранения и другие насильственные действия". И все это из мести за проукраинскую позицию, следует из сообщения Генпрокуратуры Незалежной.

Отмечается, что Стрелков якобы отдал приказ подчиненным лишить жизни по меньшей мере трех человек, "которых незаконно удерживали и пытали".

Подозреваемый объявлен в розыск, суд разрешил его задержать и отправить под стражу.

Напомним, исторический реконструктор Стрелков является фигурантом дела о крушении в июле 2014 г. под Донецком малайзийского "Боинга" MH17, предварительные слушания по которому сейчас проходят в суде в Нидерландах. Кроме него, голландская прокуратура предъявила обвинения россиянам Олегу Пулатову и Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.

Сам Стрелков в недавнем интервью одиозному украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что лишь морально несет ответственность за гибель пассажиров самолета, но отрицает, что к этому причастны ополченцы Донбасса и тем более ВС России.

