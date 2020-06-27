Минтруд отказался расширять выплаты на детей 16 и 17 лет

Минтруд отказался расширять выплаты на детей 16 и 17 лет
Анна Кузнецова. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семьи, где есть подростки старше 15 лет, не получат соцпомощь в размере 10 тысяч рублей

Минтруд пришел к выводу, что выплаты на детей в связи с коронавирусом распространять на всех несовершеннолетних, не стоит. Ведомство отвергло идею поддержать семьи, где есть дети 16 и 17 лет. Об этом рассказала пресс-служба детского обудсмена Анны Кузнецовой. 

Представители чиновницы сообщили, что некоторые россияне попросили ее посодействовать тому, чтобы пособия расширили на всех детей до 18 лет. В результате аппарат Кузнецовой послал кабмину соответствующий запрос. Правительство России же перенаправило письмо в Минтруд, который и вынес окончательное решение, не поддержав инициативу. 

Кузнецова также подчеркнула, что депутатам и сенаторам эта идея понравилась. Обудсмен также отреагировала на доводы о том, чтобы разрешить трудоустраивать подростков от 16 лет. По ее словам, приведенные аргументы ее не устраивают, передает РИА "Новости". 

Раннее президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу. В своей речи глава государства предложил выдать по пять тыс. рублей семьям, где есть дети до трех лет. Также лидер россиян посчитал необходимым выплатить единоразово 10 тыс. рублей жителям страны, у которых растут дети от трех до 16 лет. 

"Утро.ру" рассказывало, как получить и оформить пособие на детей в июле. 

Полина ИВАНОВА

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