График садовых работ на неделю подскажет, как вырастить хороший урожай

В конце июня овощи и фрукты начинают активно расти, а в начале июля садоводы уже собирают первый урожай. Что нужно делать в огороде по лунному календарю, подскажет "Утро.ру".

Календарь огородника на неделю

29 июня

Растущая Луна в этот день будет в знаке Весов. Огородники советуют заняться высаживаем перца и капусты. Также можно подкормить лук, огурцы и тыкву.

30 июня – 1 июля

Луна перейдет в знак Скорпиона, который считается вторым по плодородности. Эти дни отлично подойдут для ухода за дачными растениями. Можно заняться прикормкой ирисов, лилейников и флоксов.

2 – 3 июля

Согласно посевному календарю, эти дни лучше посвятить уборкой раннего урожая. К этому времени обычно подрастает брокколи, цветная капуста и горох.

4 – 5 июля

В субботу и воскресенье Луна будет находиться в знаке Козерога. Этот знак не очень плодородный, поэтому в эти дни можно заняться заготовкой лекарственных трав и ягод. Кроме того, не стоит забывать о вредителях – будущий урожай необходимо обработать от колорадского жука.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на июль.