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В конце июня овощи и фрукты начинают активно расти, а в начале июля садоводы уже собирают первый урожай. Что нужно делать в огороде по лунному календарю, подскажет "Утро.ру".
Календарь огородника на неделю
29 июня
Растущая Луна в этот день будет в знаке Весов. Огородники советуют заняться высаживаем перца и капусты. Также можно подкормить лук, огурцы и тыкву.
30 июня – 1 июля
Луна перейдет в знак Скорпиона, который считается вторым по плодородности. Эти дни отлично подойдут для ухода за дачными растениями. Можно заняться прикормкой ирисов, лилейников и флоксов.
2 – 3 июля
Согласно посевному календарю, эти дни лучше посвятить уборкой раннего урожая. К этому времени обычно подрастает брокколи, цветная капуста и горох.
4 – 5 июля
В субботу и воскресенье Луна будет находиться в знаке Козерога. Этот знак не очень плодородный, поэтому в эти дни можно заняться заготовкой лекарственных трав и ягод. Кроме того, не стоит забывать о вредителях – будущий урожай необходимо обработать от колорадского жука.
Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на июль.
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