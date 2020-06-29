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Дачникам, желающим получить много овощей, никак не обойтись без подкормок и средств, убивающих вредителей. Однако использовать на огороде химию не обязательно, можно воспользоваться аптечным средством – зеленкой.
Зеленка для огурцов
Это доступное средство способно не только удобрить почву, но и защитить овощи от вредителей. Все из-за богатого состава, в котором есть медь, элементы для роста огурцов, и спирт, обладающий обеззараживающим действием.
Использовать зеленку на огороде особенно рекомендуется тем, у кого заболоченный грунт, лишенный меди.
Средство из зеленки против гнили
Избавиться от корневой гнили поможет раствор, наносить который нужно на нижние 10 см куста три раза в сезон.
Для приготовления народного средства понадобится 10 л воды и 10 капель зеленки, которые надо смешать.
Под каждое растение рекомендуется вылить пол-литра раствора, начиная от низа куста. Перед этим почву следует увлажнить. Это средство станет еще и подкормкой для огурцов.
От вредителей и болезней – средство из зеленки
Для приготовления раствора понадобится емкость из стекла, в которую нужно капнуть 10 капель зеленки и вылить 2 ст. л воды. Этой смесью нужно обрабатывать стебли огурцов ватной палочкой на высоте около десяти сантиметров от земли.
Этим же средством можно точечно обрабатывать раз в пять дней те места, где появилась корневая гниль.
Средство от мучнистой росы и желтых листьев
Чтобы справиться с такими проблемами, нужно сделать раствор из зеленки для опрыскивания.
Для приготовления понадобится: 1 л воды, 5 капель зеленки, половина столовой ложки нашатырного спирта. К смешанным ингредиентам добавить пол-литра молока с хорошей жирностью.
Таким раствором нужно опрыскивать весь куст два раза за дачный сезон, чтобы избавиться от болезней и грибков.
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