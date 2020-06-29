Рецепт простого и дешевого удобрения от "Утро.ру"

Дачникам, желающим получить много овощей, никак не обойтись без подкормок и средств, убивающих вредителей. Однако использовать на огороде химию не обязательно, можно воспользоваться аптечным средством – зеленкой.

Зеленка для огурцов

Это доступное средство способно не только удобрить почву, но и защитить овощи от вредителей. Все из-за богатого состава, в котором есть медь, элементы для роста огурцов, и спирт, обладающий обеззараживающим действием.

Использовать зеленку на огороде особенно рекомендуется тем, у кого заболоченный грунт, лишенный меди.

Средство из зеленки против гнили

Избавиться от корневой гнили поможет раствор, наносить который нужно на нижние 10 см куста три раза в сезон.

Для приготовления народного средства понадобится 10 л воды и 10 капель зеленки, которые надо смешать.

Под каждое растение рекомендуется вылить пол-литра раствора, начиная от низа куста. Перед этим почву следует увлажнить. Это средство станет еще и подкормкой для огурцов.

От вредителей и болезней – средство из зеленки

Для приготовления раствора понадобится емкость из стекла, в которую нужно капнуть 10 капель зеленки и вылить 2 ст. л воды. Этой смесью нужно обрабатывать стебли огурцов ватной палочкой на высоте около десяти сантиметров от земли.

Этим же средством можно точечно обрабатывать раз в пять дней те места, где появилась корневая гниль.

Средство от мучнистой росы и желтых листьев

Чтобы справиться с такими проблемами, нужно сделать раствор из зеленки для опрыскивания.

Для приготовления понадобится: 1 л воды, 5 капель зеленки, половина столовой ложки нашатырного спирта. К смешанным ингредиентам добавить пол-литра молока с хорошей жирностью.

Таким раствором нужно опрыскивать весь куст два раза за дачный сезон, чтобы избавиться от болезней и грибков.

Ранее "Утро.ру" публиковало лунный календарь огородника на июль 2020 года.