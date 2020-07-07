Вырастить крепкие и сочные фрукты поможет особое удобрение из трав

В июле на яблонях начинают наливаться плоды – именно в это время деревьям нужен особый уход. Так фрукты вырастут крепкими и сочными. Кроме того, важно следить, чтобы яблоки не опали раньше времени. Поможет в этом своевременная подкормка по особому рецепту.

Чем подкормить яблоню летом

Опытные садоводы знают, что не стоит использовать сразу несколько удобрений для дерева. Существует несколько рецептов подкормки, причем как органической, так и минеральной.

В качестве натурального удобрения отлично подойдет навоз или куриный помет, разведенный в воде. Нитрофоска также эффективно увеличит урожай яблок за счет укрепления корней дерева.

Рецепт удобрения для яблони

Одним из самых эффективных органических удобрений для яблони садоводы считают зеленый настой. Для его приготовления понадобится смесь из крапивы, люпинов и тюльпанов, разведенных в воде. Жидкость заливаем в бочку и настаиваем неделю. Затем удобрение необходимо снова разбавить водой в пропорции 1 к 10. На одно дерево понадобится около двух – трех ведер готовой смеси.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что нужно посадить в июле для богатого урожая осенью.