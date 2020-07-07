Курс рубля
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
Дачники могут заметить, что на растениях начали появляться желтые и красные пятна, которые со временем увеличиваются в размерах. Эти цветные крапинки являются симптомами ржавчины – одной из болезней.
Ржавчина на растениях: причины появления
Повышенная влажность способна вызвать это заболевание. Вероятно, дачник переусердствовал с поливом или, наоборот, пожалел воды.
Вторая причина – высокая температура воздуха. Из-за большого количества тепла и солнечного света корни и листья могут ослабевать.
Однако прятать посевы не стоит. Наоборот, недостаток освещения является сильным стрессом для цветов, кустарников и овощей.
Причиной ржавчины могут быть паразиты, с которыми надо своевременно бороться, или недостаток калия.
Также дачниками и садоводам стоит следить за состоянием участка – ржавчина может появиться из-за старых листьев и остатков других растений.
Как избавиться от ржавчины на растениях
Сразу стоит приготовиться к тому, что лечение будет сложным и длительным.
Для начала стоит учесть место посадки растения – нужно выбирать участки, защищенные от ветров.
Пораженные участки растений следует удалять, а на стволы наносить гашеную известь.
Опытные дачники советуют соблюдать режим полива, дважды в год перекапывать почву и опрыскивать листья фунгицидами.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно поливать огурцы.
В альянсе недовольны, что вынуждены считаться с присутствием России в Черном и Средиземном морях
"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики