Способ победить проблему, с которой сталкиваются многие садоводы, – в материале "Утро.ру"

Дачники могут заметить, что на растениях начали появляться желтые и красные пятна, которые со временем увеличиваются в размерах. Эти цветные крапинки являются симптомами ржавчины – одной из болезней.

Ржавчина на растениях: причины появления

Повышенная влажность способна вызвать это заболевание. Вероятно, дачник переусердствовал с поливом или, наоборот, пожалел воды.

Вторая причина – высокая температура воздуха. Из-за большого количества тепла и солнечного света корни и листья могут ослабевать.

Однако прятать посевы не стоит. Наоборот, недостаток освещения является сильным стрессом для цветов, кустарников и овощей.

Причиной ржавчины могут быть паразиты, с которыми надо своевременно бороться, или недостаток калия.

Также дачниками и садоводам стоит следить за состоянием участка – ржавчина может появиться из-за старых листьев и остатков других растений.

Как избавиться от ржавчины на растениях

Сразу стоит приготовиться к тому, что лечение будет сложным и длительным.

Для начала стоит учесть место посадки растения – нужно выбирать участки, защищенные от ветров.

Пораженные участки растений следует удалять, а на стволы наносить гашеную известь.

Опытные дачники советуют соблюдать режим полива, дважды в год перекапывать почву и опрыскивать листья фунгицидами.

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