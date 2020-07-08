Рогозина могут вызвать на допрос по делу Сафронова

Генерального директора "Роскосмоса" может ждать разговор со следователями

Адвоката Ивана Сафронова не исключил, что Дмитрия Рогозина могут вызвать на допрос по делу его советника. Юрист Иван Павлов считает, что обвинения касаются журналистской деятельности его подзащитного, поэтому чиновника могут и допрашивать, однако исключать такую возможность нельзя.

Также юрист уверен, что в скором времени у окружения Сафронова будут проводиться обыски. Об этом Павлов рассказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

До этого сам глава "Роскосмоса" прокомментировал задержание своего подчиненного. По его словам, доступа к закрытым данным у журналиста не была, он был связан только с освещением работы корпорации, – дополняет URA.RU.

Напомним, советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова подозревают в госизмене. Журналист якобы работал на чешские спецслужбы. Мужчина свою вину отрицает и предполагает, что дело против него связано с его журналистским прошлым.

