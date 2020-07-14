В Роскосмосе объяснили разницу между отечественными и штатовскими кораблями

Новые американские космические корабли представляют собой некое ультрамодное подобие отечественных "Союзов". Такое сравнение сделал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

По его словам, к ним можно отнести и SpaceX, и "Боинг". Он отметил, что эти корабли предназначены исключительно для низких орбит.

"Они аналоги нашего "Союза". Да, конечно, просторнее, более гламурные, но аналог все равно остается аналогом по техническим характеристикам корабля "Союз МС", нашего, как мы говорим, дедушки", – сказал Рогозин, цитирует Комсомольская правда".

Также он отметил, что разрабатываемый сейчас в России космический корабль "Орел", ранее именовавшийся "Федерацией", в отличие от американских новинок, планируется запускать не только на околоземную орбиту, но и к Луне.

Напомним, 30 мая текущего года NASA осуществило первый с июля 2011-го пилотируемый пуск к МКС с экипажем на корабле Crew Dragon компании SpaceX. До этого астронавтов доставляли на наших "Союзах". Сейчас члены экипажа NASA – Даглас Хёрли и Роберт Бенкен – все еще находятся на международной станции. Дата их возвращения на Землю до сих пор не известна.

Глава SpaceX Илон Маск после успешного старта и состыковки с МКС "Драгона" с юмором вспомнил сарказм Рогозина по поводу созданного его компанией корабля. Американец заметил россиянину, что его "батут работает".