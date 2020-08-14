Об этом методе забыли многие дачники

Садоводы часто сталкиваются с проблемой, что деревья дают скудный урожай, если дают его вообще. Чтобы в следующем году получить богатый урожай, нужно начинать готовиться уже сейчас.

Для улучшения плодоношения деревьев есть один эффективный способ, о котором незаслуженно забыли, – кольцевание. Кто-то даже называет данный метод "варварским", но он работает. Также кольцевание может помочь побыстрее получить первый урожай.

Существует два варианта кольцевания.

Первый

Необходимо взять большой нож, продезинфицировать и накалить его. После этого нужно сделать надрез-кольцо. Резать кору нужно до тех пор, пока не дойдете до древесины. Этот способ может быть опасен тем, что дерево может заразиться грибковой инфекцией, поэтому нужно внимательнее следить за здоровьем растения.

Второй

Данный метод менее опасен, однако это не снижает его эффективности. Следует взять медную проволоку и стягивать ствол до тех пор, пока она не "врежется" в кору дерева. Оставить проволоку нужно до середины октября – начала ноября.

Такие способы создают стресс для дерева, поэтому оно начинает быстрее цвести и лучше плодоносить.

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