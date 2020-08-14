Избавляться от листьев нужно в конце августа

Хороший урожай картофеля – гордость и мечта любого огородника. Для того, чтобы клубни были крупными и здоровыми, необходимо уделить внимание некоторым нюансам. Например, скосить ботву.

Зачем нужно скашивать ботву

1. Одна из причин заключается в том, что после скоса листвы качество картофеля улучшается. Все полезные вещества от ботвы переходят в клубни. Тем самым, они увеличиваются в размерах и становятся более вкусными.

2. Кроме того, благодаря удалению ботвы урожай остается здоровым. Это связано с тем, что листья не стелются по земле и не заражают клубни грибковыми заболеваниями.

3. Наконец, скошенные листья картофеля ускоряют процесс сбора урожая. Лопата не путается в ботве, что значительно упрощает работу.

Когда нужно скашивать ботву

Если вы видите, что ботва картофеля начала чернеть, срочно займитесь ее скосом. Это происходит примерно через месяц после того, как листья зацвели. Обычно "борьба" с ботвой происходит в конце августа.

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