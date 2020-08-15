Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Александр Лукашенко позвонил Владимиру Путину, эксперты предсказали, что Россия сможет уничтожить Штаты за несколько минут – эти и другие новости в ежедневном обзоре от "Утро.ру".

Экономика

Слишком сильное стремление США повлиять на строительство "Северного потока – 2" вызвало презрение у властей ФРГ. В правительстве Германии заявили, что ни одна страна мира не будет диктовать для них условия.





Политика

Президент РБ Александр Лукашенко созвонился с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств обсудили протесты в Белоруссии, которые начались после выборов президента. Они договорились укреплять союзнические отношения.

Эксперт Яков Кедми рассказал, как будут развиваться события, если начнется война между Россией и США. По его словам, РФ удастся полностью разрушить Соединенные Штаты за несколько минут благодаря новейшим гиперзвуковым системам.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал передачу 32 россиян из Белоруссии на родину. По его мнению, россияне, которые были задержаны в РБ, могли вмешиваться во внутренние дела страны. Он также пожелал, чтобы в Белоруссии не было "второго Майдана".





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