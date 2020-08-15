Что случилось сегодня: последние новости на 15 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 15 августа
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Александр Лукашенко позвонил Владимиру Путину, эксперты предсказали, что Россия сможет уничтожить Штаты за несколько минут – эти и другие новости в ежедневном обзоре от "Утро.ру". 

Экономика 

  • Слишком сильное стремление США повлиять на строительство "Северного потока – 2" вызвало презрение у властей ФРГ. В правительстве Германии заявили, что ни одна страна мира не будет диктовать для них условия. 

Политика 

  • Президент РБ Александр Лукашенко созвонился с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств обсудили протесты в Белоруссии, которые начались после выборов президента. Они договорились укреплять союзнические отношения. 
  • Эксперт Яков Кедми рассказал, как будут развиваться события, если начнется война между Россией и США. По его словам, РФ удастся полностью разрушить Соединенные Штаты за несколько минут благодаря новейшим гиперзвуковым системам. 
  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал передачу 32 россиян из Белоруссии на родину. По его мнению, россияне, которые были задержаны в РБ, могли вмешиваться во внутренние дела страны. Он также пожелал, чтобы в Белоруссии не было "второго Майдана". 

Шоу-бизнес 

  • Певица Валентина Легкоступова допустила роковую ошибку. Исполнительница хита "Ягода-малина" могла выжить, если бы вовремя обратилась за медицинской помощью. 
Юлия МИХАЙЛОВА

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