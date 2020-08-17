Зеленые помидоры быстро созреют, если создать для них благоприятные условия

Плохие погодные условия в августе и сентябре вынуждают многих дачников собирать недозревшие томаты, ведь иначе можно и вовсе лишиться урожая. Как ускорить созревание зеленых помидоров в домашних условиях – в материале "Утро.ру".

Для начала нужно правильно собрать помидоры. Неспелые плоды нужно срывать только в утренние часы, пока солнечные лучи еще не воздействовали на тонкую кожуру. Также нужно быть очень осторожными, чтобы не повредить плоды. Под запретом и сбор помидоров после дождя.

Далее нужно отделить здоровые помидоры от овощей с повреждениями или с гнилью. После этого здоровые томаты следует сложить в специальную емкость, где они будут краснеть. Например, убрать овощи можно в ящик, коробку или корзину.

Помидоры нужно выложить слоями, при этом после каждого слоя следует добавить немного опилок. Емкость следует поставить в комнату с температурой воздуха примерно +28°C. Также помещение должно хорошо освещаться.

За помидорами необходимо наблюдать. Каждый вечер можно забирать уже дозревшие плоды и докладывать новые.

Еще один секрет, который позволит ускорить дозревание – это фрукты, которые выделяют этилен. Добавьте в коробку с зелеными томатами яблоко или банан – это заметно убыстрит процесс, уточняет автор канала "Моя успешная дача" в "Яндекс.Дзен".

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