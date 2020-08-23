Пролежит до весны: чем подкормить капусту в конце августа

Пролежит до весны: чем подкормить капусту в конце августа
Фото: Diez, O./Arco Images GmbH/globallookpress.com
Правильная подкормка поможет сохранить урожай

Дачники очень любят выращивать капусту, однако не всегда она получается крупной и остается свежей до весны. Увеличить урожай и продлить срок хранения поможет подкормка овоща в конце августа – начале сентября.

Чем подкормить капусту 

В августе этому растению требуется кальций, фтор и магний. Чтобы овощ мог получить эти элементы в необходимом количестве, его стоит удобрять суперфосфатом, сульфатомкалия и нитроаммофоском.

Для этого нужно полить грядки, а затем посыпать землю по столовой ложке каждого вещества на 1 кв. м., либо развести ее в одном стандартном ведре воды. 

Также подойдет зола. Ее нужно один стакан на 10 литров воды. Это поможет вырастить крупные и сочные кочаны. 

Как продлить срок хранения капусты

Чтобы овощи дольше пролежали в хорошем состоянии, то растение нужно подкормить сернокислым магнием. Нужно 15 гр. этого вещества на 10 литров воды. Раствором полить капусту по листьям и по земле. После чего можно окучивать растение по нижним листьям. Так вырастут новые корешки, которые позволят кочанам крепче держаться, отмечает автор канала "Удачный урожай" в Яндекс.Дзене.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на весь сентябрь.  

Полина ИВАНОВА

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