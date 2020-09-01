Опаснее предыдущих: россиян предупредили о трех новых видах гриппа

Опаснее предыдущих: россиян предупредили о трех новых видах гриппа
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Препарат от инфекции уже стал появляться в больницах

В России началась подготовка к сезонной эпидемии гриппа, однако в этом году ситуация будет тяжелее: ученые предупреждают о трех новых штаммах, к которым нет иммунитета. При этом вакцина от появившегося в этом году гриппа уже есть.

Штаммов инфекции с каждым сезоном становится все больше, поэтому специалистам приходится обновлять препарат. Например, на данный момент в России существует четырехвалентная вакцина, способная защитить сразу от четырех видов болезни.

Массовая вакцинация началась сегодня, 1 сентября, – в больницы постепенно поступают препараты. Благодаря прививкам за последние 20 лет число заражений гриппом в России сократилось в 150 раз, передает НТВ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый вирус будет опаснее предыдущих, поэтому вакцинировать необходимо как минимум 60% жителей нашей страны.

Напомним, что россиянам угрожает не только эпидемия гриппа, но и коронавирус, который пока не удалось победить до конца. По последним данным, число заразившихся в нашей стране уже перевалило за миллион.

Карина СИРАЗОВА

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