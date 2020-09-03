Выручкой от продажи в интернете подержанных вещей придется делиться с государством

Выручкой от продажи в интернете подержанных вещей придется делиться с государством
Фото: pixabay.com
Минфин предложил ввести новый налог

Продажа в интернете подержанных личных вещей – это способ обогащения граждан, поэтому тоже должна облагаться налогом на доходы в размере 13%. С такой инициативой выступило Министерство финансов.

В Федеральной налоговой службе уточнили, что соответствующая норма в законодательстве уже есть: физлица должны платить налог с дохода от продажи имущества, пишут "Ведомости". Правда, в законе есть оговорка – после определенного срока владения имуществом на правах собственности подоходный налог с продажи уже не взимается.

Если налог на доходы распространят на продажу б/у вещей по объявлению в интернете, то ответственным за это станет продавец, уточняет "ФедералПресс".

Специалисты подсчитали, что такой налог принесет в госказну не менее 80 млрд руб. в год, поскольку только в 2019 г. граждане совершили около 177 млн сделок по продаже личных вещей на 568 млрд руб., передает URA.RU. Вот только эксперты сомневаются, что россияне на такое согласятся. Скорее всего, многие откажутся от использования популярных площадок типа Avito, где финансовую сделку можно отследить, и найдут другой способ продавать бывший в употреблении товар.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о повышении НДФЛ на 2% с 1 января 2021 года. Эксперты предположили, что российские власти хотят постепенно довести налоговую ставку до среднемировых значений.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
вы налоги повышайте тем кто не старые вещи продает-покупает (от нищеты) а новые и дорогие
что это вообще,провокация журнашлюх с их спонсорами или провокация минфина с их долгоиграющими стратегиями
мишустин,у вас кто в правительстве,созидатели или собиратели податей в большинстве?
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