Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Рубль вошел в тройку самых обвалившихся валют
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
624 новости
Во время удара азербайджанских военных в Карабахе пострадали трое журналистов. Сообщается, что двоих сотрудников французского издание Le Monde увезли в городскую больницу. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на сведения армянского информационного центра.
Также под обстрел попал один россиянин. Им оказался заместитель главного редактора телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский. Сейчас он находится в бомбоубежище, журналист не пострадал.
Также сегодня министерство обороны Карабаха сообщило, что их армии удалось сбить вертолет Азербайджана. Вторая сторона эти сведения опровергает.
В США придержали готовый пакет рестрикций в отношении президента Белоруссии
Противостояние развернется между российской и турецкой стороной