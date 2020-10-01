Пострадали как россияне, так и французы

Во время удара азербайджанских военных в Карабахе пострадали трое журналистов. Сообщается, что двоих сотрудников французского издание Le Monde увезли в городскую больницу. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на сведения армянского информационного центра.

Также под обстрел попал один россиянин. Им оказался заместитель главного редактора телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский. Сейчас он находится в бомбоубежище, журналист не пострадал.

Также сегодня министерство обороны Карабаха сообщило, что их армии удалось сбить вертолет Азербайджана. Вторая сторона эти сведения опровергает.