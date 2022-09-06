Следователи работают на месте смерти женщины в Новой Москве

Вооруженный конфликт мог спровоцировать пес без намордника

Сотрудники правоохранительных органов Москвы ищут убийцу 49-летней женщины в ТиНАО. Она скончалась накануне вечером от огнестрельного ранения в голову. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, сообщили в СК Москвы.

Предварительно установлено, что вечером 5 сентября погибшая с мужем выгуливали собаку возле деревни Троица. Проходящий мимо мужчина сделал им замечание, что собака без намордника. Завязался словесный конфликт, а затем раздался выстрел.

По словам мужа погибшей, он не запомнил, как выглядел прохожий, передает РИА "Новости". Обстоятельства происшествия уточняются, на месте преступления работают эксперты, подозреваемого ищут. Московская прокуратура взяла дело под свой контроль.