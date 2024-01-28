МЧС: Пожар в Театре сатиры ликвидирован

МЧС: Пожар в Театре сатиры ликвидирован
Фото: кадр видео МЧС России
Пострадавших в ходе инцидента нет

Утром, 28 января, стало известно о произошедшем пожаре в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве. Очевидцы заметили дым, который поднимался над крышей здания, и вызвали оперативные службы.

Позже в МЧС подтвердили информацию о происшествии. Выяснилось, что загорелся купол здания. Для тушения пожара была привлечена спецтехника, которая позволила спасателям добраться до очага. 

Площадь пожара достигла 350 квадратных метров – огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям купола, но сотрудникам МЧС удалось все ликвидировать. Сведений о пострадавших в ходе инцидента не поступало.

К тушению возгорания было подключено более 70 человек и 21 единица техники.

После инцидента в Театре сатиры был отменен утренний спектакль, деньги за билеты зрителям пообещали вернуть. Вечерние представления тоже отменили для завершения работ МЧС.

Ранее после ликвидаций последствий пожара на столичной подстанции в большинстве домов СВАО вернулось отопление и электричество.

Источник: Telegram
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