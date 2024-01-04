В большинстве домов в СВАО включили свет после пожара на подстанции

В большинстве домов в СВАО включили свет после пожара на подстанции
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Работы по устранению последствий аварии продолжаются

После пожара на подстанции в нескольких районах северо-восточного округа Москвы было восстановлено отопление. Остальные дома подключат к резервной системе в ближайшее время, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Утром, 4 января, на подстанции Бескудниково произошло возграние, в результате которого выгорел один из трансформаторов. Остальные получили повреждения. Из-за происшествия отключилось электричество в нескольких районах Москвы, что также повлекло за собой сбои в работе пунктов городского отопления. 

Сейчас наладка работы отопительных систем продолжается, к некоторым трансформаторным подстанциям подключили дизель-генераторы. 

"На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению. Идет наладка по трем управляющим компаниям, полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания", – отметил Бирюков.

Работа по ликвидации последствий аварии продолжается, было дополнительно выделено около 100 передвижных дизельных генераторов для обеспечения работы системы отопления. Также в Москве был создан оперштаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке.

Источник: АГН "Москва"
По теме

Стало известно о скорой эмиграции Ивлеевой из России

Звезде приготовили новые потрясения

Появились подробности связи Николаева с женой известного чиновника

Артист покорил даму своей манерой общения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей