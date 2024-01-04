В большинстве домов в СВАО включили свет после пожара на подстанции

Работы по устранению последствий аварии продолжаются

После пожара на подстанции в нескольких районах северо-восточного округа Москвы было восстановлено отопление. Остальные дома подключат к резервной системе в ближайшее время, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Утром, 4 января, на подстанции Бескудниково произошло возграние, в результате которого выгорел один из трансформаторов. Остальные получили повреждения. Из-за происшествия отключилось электричество в нескольких районах Москвы, что также повлекло за собой сбои в работе пунктов городского отопления.

Сейчас наладка работы отопительных систем продолжается, к некоторым трансформаторным подстанциям подключили дизель-генераторы.

"На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению. Идет наладка по трем управляющим компаниям, полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания", – отметил Бирюков.

Работа по ликвидации последствий аварии продолжается, было дополнительно выделено около 100 передвижных дизельных генераторов для обеспечения работы системы отопления. Также в Москве был создан оперштаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке.