В большинстве домов в СВАО включили свет после пожара на подстанции

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
После пожара на подстанции в нескольких районах северо-восточного округа Москвы было восстановлено отопление. Остальные дома подключат к резервной системе в ближайшее время, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Утром, 4 января, на подстанции Бескудниково произошло возграние, в результате которого выгорел один из трансформаторов. Остальные получили повреждения. Из-за происшествия отключилось электричество в нескольких районах Москвы, что также повлекло за собой сбои в работе пунктов городского отопления.
Сейчас наладка работы отопительных систем продолжается, к некоторым трансформаторным подстанциям подключили дизель-генераторы.
"На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению. Идет наладка по трем управляющим компаниям, полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания", – отметил Бирюков.
Работа по ликвидации последствий аварии продолжается, было дополнительно выделено около 100 передвижных дизельных генераторов для обеспечения работы системы отопления. Также в Москве был создан оперштаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке.
Звезде приготовили новые потрясения
Артист покорил даму своей манерой общения