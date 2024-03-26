Важной информацией поделился руководитель службы

Ужасная трагедия, случившаяся в Подмосковье 22 марта, стала самой страшной и кровавой бедой для россиян за последнее время. Террористов, безжалостно убивших десятки человек в развлекательном комплексе "Крокус Сити Холл", уже отдали под суд, однако важно, кто стоит за этим преступлением. С заявление по этому поводу выступила ФСБ.

Директор российской службы безопасности Александр Бортников отметил, что на сегодняшний день существуют данные, позволяющие допустить, что организаторами кровавой бойни являются три страны. Не исключено, что ответственность за теракт лежит на плечах США, Великобритании и Украины.

"Думаем, что так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем", – сообщил руководитель российской службы.

Глава ФСБ добавил, что на данный момент конкретный заказчик страшного преступления не установлен, однако уже есть информация о том, кто подготавливал нападение и занимался вербовкой исполнителей.

Бортников обратил особое внимание на выгодоприобретателей ужасной трагедии. Это была попытка дестабилизировать ситуацию в России и запугать россиян – такое развитие событий выгодно западным спецслужбам и киевскому режиму.

Напомним, ранее странное решение фигуриста Ильи Авербуха после теракта вызвало раздражение у публики.