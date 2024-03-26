Эвакуационная петля: как была организована работа московских скорых в "Крокусе"

Эвакуационная петля: как была организована работа московских скорых в "Крокусе"
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Первая скорая была на месте трагедии уже через четыре минуты после вызова

После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в столичные клиники были госпитализированы десятки пострадавших. Некоторых отправляли в стационары по воздуху, к вертолетам их доставляли наземные бригады. Других пациентов везли на скоропомощных автомобилях. О том, как была организована работа медиков, рассказал фельдшер территориального центра медицины катастроф Сергей Каширин.

"Была задача отрегулировать потоки прибывающих бригад Скорой помощи, чтобы они не мешали друг другу. Организовать "эвакуационную петлю" - это когда машина подъезжает, встает на определенное место, получает пациента и уезжает – и это все движется по кругу",

– рассказал Сергей в эфире телеканала "Москва 24".

В результате оперативной и слаженной работе медиков все пострадавшие, доставленные в московские больницы, даже самые тяжелые, имеют хорошие шансы на выздоровление. Как сообщил накануне вечером мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина, 22 марта в 14 московских клиник поступили 94 пациента, 18 из них ко вторнику уже выписали.

Источник: Москва24 ✓ Надежный источник
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