Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного раненого после теракта

Президенту РФ доложили о мерах поддержки пострадавшим в "Крокусе" и их родственникам

После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" 94 человека были госпитализированы в 14 столичных стационаров. К вечеру понедельника, 25 марта, 18 пациентов уже выписаны, 12 остаются в крайне тяжелом состоянии. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину на совещании в режиме видеоконференции.

По словам Собянина, первый сигнал по линии скорой помощи поступил в пятницу в 20:10, и уже через 4 минуты медики прибыли на место трагедии и начали оказывать помощь.

"У нас было много тяжелых и крайне тяжелых раненых. Крайне тяжелых было 12 человек, в настоящее время мы ни одного не потеряли. Более того, из 12 крайне тяжелых переведено уже в другую категорию – просто тяжелых пациентов – почти половина",

– сообщил Сергей Собянин, выразив надежду, что все раненые останутся живы.

В настоящее время Москва оказывает также психологическую поддержку всем нуждающимся. Родственникам жертв трагедии, которые приезжают для опознания тел или для поиска своих близких, в столице предоставляют бесплатное размещение в гостиницах и бесплатное питание. Единовременные денежные пособия пострадавшим и семьям погибших, о выплате которых приняли решение власти Москвы и Московской области, уже начали перечислять.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России знают, чьими руками был совершен теракт в "Крокусе".