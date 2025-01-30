Российские фигуристы были на борту рухнувшего в Вашингтоне самолета - СМИ

О судьбе знаменитостей ничего не известно

Российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов были на борту пассажирского лайнера, который потерпел крушение неподалеку от вашингтонского аэропорта. Такая тревожная информация появилась в прессе.

Трагическое событие произошло утром 30 января в небе над столицей США. Лайнер столкнулся с вертолетом американских вояк, после чего рухнул в реку Потомак. На месте крушения работают экстренные службы, но спасательная операция осложняется сильным холодом – температура воды в реке около 0°C.

Пара танцоров на льду в 1998 году переехала в Штаты, там оба начали работать тренерами. По предварительным данным, вместе с ними на борту мог находиться их 23-летний сын Максим, который выступает за американскую сборную и участвовал в чемпионате США по фигурному катанию, проходившем в городе Уичито, штат Канзас.

При падении самолет раскололся на две части, обломки находятся на глубине около двух метров. На месте трагедии задействованы около трех сотен спасателей. Число погибших пока не уточняется, но очевидно, что это одна из самых страшных авиакатастроф в США за последние годы. О судьбе фигуристов и других пассажиров информации пока нет.